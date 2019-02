Kamping Kitsch Club organiseert talentenshow: Dimitri Bontinck en Marina Wally in jury SD

15 februari 2019

13u05 0 Showbizz De Vlaamse showbizzwereld is een talentenshow rijker. Verkleedfestival Kamping Kitsch Club organiseert vanaf dit jaar een eigen wedstrijd: Kamping Kitsch Club Superstar.

Kamping Kitsch Club is al enkele jaren een begrip in ons land. Vorig jaar trokken 20.000 feestvierders naar het festival waar marginaliteit hoogtij viert en verkleedpartijen onontbeerlijk zijn. Elk jaar weer staan ook veel Vlaamse groepen op het festival, maar volgens organisatoren ‘Johnny Overdrive' en ‘MC Drummer’ blijft nog veel lokaal talent onderbelicht. En dus organiseren ze vanaf dit jaar ‘Kamping Kitsch Club Superstar’, een talentenjacht. De winnaar mag op de mainstage van Kamping Kitsch Club 2019 optreden, net als op twee andere buitenlandse locaties en mag ook op Studio Brussel een gastoptreden komen geven.

Volgens de organisatie zijn alle acts welkom. Podiumervaring is geen vereiste, en ook qua leeftijd of groepsaantallen zijn er geen beperkingen. De enige voorwaarde is dat de act 20.000 man in ware Kamping Kitsch Club-stijl op zijn hand kan krijgen. De finale slotshow vindt plaats op 24 maart om 14u in feestzaal Sint-Godelieve in Wondelgem en wordt ook live uitgezonden. De winnaar wordt gekozen door een jury, die bestaat uit onder andere Joke Van De Velde, Marina Wally en Dimitri Bontinck.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar superstar@kampingkitschclub.be waarin je je voorstelt samen met een video van jouw talent.