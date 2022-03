Kamiel Spiessens geeft in eerste theatertournee hoogsteigen visie op het klimaat

25 jaar na ‘Oesje’, een film rond Kamiel Spiessens, kruipt Chris Van den Durpel opnieuw in de huid van zijn populairste typetjes. In de voorstelling ‘Spiessens spijbelt' geeft hij zijn eigen visie op de klimaatproblematiek. “Dat het niet geweldig goed gaat met ons klimaat, is wel duidelijk en dat is ook Spiessens niet ontgaan. De eeuwige moestuinier merkte de voorbije jaren dat de seizoenen meer en meer door elkaar lopen en dat zijn tomaten niet langer steevast in de zomer rijpen maar ook daarbuiten. Er is geen planeet B maar wel een plan K.” Ook Jimmy B., Snelle Eddy en Ronny King zullen in de voorstelling voorbijkomen.

Kamiel Spiessens dook begin jaren 90 voor het eerst op in het Eén-programma ‘De drie wijzen’. Meteen schoot de populariteit van de moestuinier met een spraakgebrek als een komeet de lucht in. Midden jaren 90 was het typetje van Van den Durpel overal: op tv, op de radio en in de cinemazalen. Met de song ‘Het isj nie moeilijk, het isj gemakkelijk!’ bereikte hij zelfs de top van de charts. Al zijn singles samen waren goed voor maar liefst 70 weken in de Ultratop 50. ‘Oesje’, de film rond Kamiel die uitkwam in 1997, staat vandaag nog steeds in de top tien van kassuccessen in de Belgische bioscopen.