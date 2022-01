Kamal Kharmach wordt voor een tweede keer papa

Queen benoemt Camilla tot Royal Lady van de Orde van de Kousenband

Camilla, de echtgenote van prins Charles en de hertogin van Cornwall, is vrijdag door de Britse koningin Elizabeth II benoemd tot Royal Lady of the Most Noble Order of the Garter. De Orde van de Kousenband is de oudste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk. Vrijdag eerde het Britse koningshuis ook honderden mensen met de traditionele New Years Honours.

1 januari