Kamal Kharmach was dit jaar bijna gescheiden: "We zijn veel te snel getrouwd"

23 november 2019

14u43

Bron: De Morgen 2 Showbizz Begin 2017 kondigde Kamal Kharmach (28) geheel onverwacht zijn huwelijk aan. De comedian was nochtans nog maar net vier maanden samen met zijn vriendin toen ze in het huwelijksbootje stapten. In een interview met De Morgen onthult de grappige Vlaming met Marokkaanse roots nu dat hij dit jaar bijna gescheiden is. “Het is dit jaar al moeilijk geweest.”

Kamal vertelt in het interview dat hij graag voor iedereen goed doet en dus graag zijn ouders tevreden wou stellen. “Ik heb ontzettend veel spijt dat ik zo vaak heb gedaan wat anderen van mij wilden. Gewoon omdat ik wilde beantwoorden aan verwachtings­patroon – of dat nu sociaal, cultureel of religieus was. Zelfs tot mijn ­huwelijk toe heb ik willen ‘pleasen’.” Of hij dan getrouwd is omdat het moest, vraagt de journalist. “Zo kun je het wel stellen”, geeft Kamal toe in de krant. “Er was veel culturele druk.”

Het koppel begon hun relatie toen Kamal net heel wat was afgevallen en succesvol werd dankzij zijn passage in ‘De Slimste Mens’. “Na dat programma werd ik komiek en tv-figuur”, vertelde hij daar eerder over in Dag Allemaal. “Ik leefde constant in euforie. Maar nu is mijn leven gestabiliseerd en ben ik weer de onzekere Kamal van vroeger. Ik ben een perfectionist. Ik wil alles kunnen en alles doen. Dat creëert een grote druk, en die druk verwerk ik door ergens anders de teugels los te laten. In dit geval bij mijn eten. In een halfjaar tijd is er opnieuw 30 kilo bijgekomen”.

“Ik ben een echte emo-eter. Mijn hoofd stopt nooit met draaien. Soms eet ik letterlijk om mijn gedachtestroom af te remmen. Als ik geen moslim was geweest, was ik nu wellicht een ­alcoholieker.” Kharmach liet al optekenen dat hij ook psychologische hulp zocht om dat te leren plaatsen, en zegt dat zijn vrouw hem daar op fantastische wijze in steunt. De twee hebben hun moeilijkheden overwonnen en blijven een gelukkig koppel. “Ook nu weer steunt ze mij volop om af te vallen, en ik ben toch al 14 kilo kwijt.”

