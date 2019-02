Kamal Kharmach verkoopt zijn donutzaken: “Ik ga drie nieuwe bedrijven opstarten én een programma rond ondernemen maken” TK

18 februari 2019

07u51

Bron: VRT, NB 0 Showbizz We kennen Kamal Kharmach vooral als stand-upcomedian, maar wat weinig mensen weten is dat de man ook een getalenteerde ondernemer is. Dat talent gaat hij nu aanwenden voor een nieuw VRT-programma: in ‘De Zaak’ wil Kamal andere ondernemers helpen die in de problemen zitten.

Het programma is een idee van Kamal zelf, die met veel passie zijn kennis over ondernemen deelt. Kamal is namelijk niet enkel comedian en presentator, maar in de eerste plaats eigenlijk docent bedrijfseconomie aan de KDG Hogeschool. Bovendien is hij ondernemer in hart en nieren: anderhalf jaar geleden startte hij zijn eigen zaak Donutello en bouwde het op tot een succes met verschillende vestigingen.

Nu doet hij de keten van de hand: hij heeft zijn bloeiende zaak verkocht aan Belgische overnemers. “Dat is natuurlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Ik geef Donuttello uit handen, maar ik bekijk dat heel pragmatisch: ik kijk hoeveel tijd en geld ik ergens instop en wat de meerwaarde is. Het geld herinvesteer ik, want ik ga drie nieuwe bedrijven opstarten. Twee hebben met eten te maken. Eten is vrij goed bestand tegen recessie, want iedereen moet eten. En je zou kunnen zeggen dat eten wel een beetje mijn ding is.”

Of de verkoop iets te maken heeft met zijn gewichtsstrijd, is niet helemaal duidelijk. Vorig jaar gaf Kharmach aan dat hij zelf iets te vaak van zijn donuts snoepte. Ten tijde van z’n ‘Slimste Mens’-deelname was de comedian na een maagoperatie 130 kilogram afgevallen, maar daar kwamen er al een pak van terug. In oktober liet Kamal weten dat hij van zijn vrouw niet meer in de zaak mocht staan. “Ze dringt er al even op aan dat ik opnieuw gewicht verlies”, aldus Kamal. “Ik zeg dan altijd dat dat niet zo evident is, maar ik eet vooral te vaak van m’n eigen donuts.”

Echte mensen

Het worden dus drukke tijden voor Kharmach: plannen voor drie nieuwe zaken en de opnames voor ‘De Zaak’. “We zoeken ondernemers met een grote passie voor hun product en mensen. Bijvoorbeeld een kleine snoepfabriek die heel lang goed draaide, maar de laatste jaren hun omzet sterk ziet dalen. Ik wil kijken waaraan dat ligt en hoe we die mensen aan het werk kunnen houden. Of een succesvolle bakker die al snel een tweede zaak opende. Hij bedient de klanten met plezier, maar vergeet te werken aan het bedrijf zelf: het juiste personeel op de juiste plaats zetten, investeren in nieuw materiaal en nieuwe producten... Na enkele jaren worden de lasten te groot en de droom staat op instorten. Op dat moment willen wij helpen.”

“Ondernemen doe je met vallen en opstaan. Er zijn veel gepassioneerde mensen die lange uren maken, maar toch niet vooruit komen. Ze vergeten dat ondernemen meer is dan enkel hard werken. Je moet ook de tijd nemen om jouw zaak af en toe onder de loep te nemen. Dat kom ik doen: ik analyseer de problemen, om daarna samen op zoek te gaan naar een oplossing met de hulp van mijn connecties. Het gaat hier niet enkel om een televisieprogramma: we hebben te maken met echte mensen die op het eind van de maand hun lening moeten afbetalen. We onderschatten de impact van onze tussenkomst niet: ook nadat de camera’s stoppen met draaien, zullen de ondernemers nog worden opgevolgd.”

De opnames voor ‘De Zaak’ starten eind deze maand. De reeks is ten vroegste in het najaar van 2019 te zien op Eén. Aanmelden kan nog steeds via een.be/dezaak.