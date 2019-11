Kamal Kharmach trouwde al na 4 maanden met zijn vrouw: “Het is moeilijk geweest, we waren bijna gescheiden” KD

23 november 2019

14u43

Bron: De Morgen 1 Showbizz Begin 2017 kondigde Kamal Kharmach (28) geheel onverwacht zijn huwelijk aan. De comedian was nochtans nog maar net vier maanden samen met zijn vriendin toen ze in het huwelijksbootje stapten. In een interview met De Morgen onthult de grappige Vlaming met Marokkaanse roots nu dat hij dit jaar bijna gescheiden is. “Het is dit jaar al moeilijk geweest.”

Kamal vertelt in het interview dat hij graag voor iedereen goed doet en dus graag zijn ouders tevreden wou stellen. “Ik heb ontzettend veel spijt dat ik zo vaak heb gedaan wat anderen van mij wilden. Gewoon omdat ik wilde beantwoorden aan verwachtings­patroon – of dat nu sociaal, cultureel of religieus was. Zelfs tot mijn ­huwelijk toe heb ik willen ‘pleasen’.” Of hij dan getrouwd is omdat het moest, vraagt de journalist. “Zo kun je het wel stellen”, geeft Kamal toe in de krant. “Er was veel culturele druk.”

“Pas op, niet dat ik mijn vrouw niet graag zie, integendeel”, verduidelijkt hij. “We kenden elkaar nog van ­vroeger, waren elkaar uit het oog verloren. Maar zodra we een relatie kregen, waren we vier maanden later al getrouwd. Ik moet erbij zeggen: ik was ook smoorverliefd en kon niet snel genoeg trouwen. Het voelde meer als een zegen dan als een verplichting. Pas nadien, toen we samenwoonden, beseften we hoe vlug het was gegaan. Het is een moeilijk jaar geweest. We waren bijna gescheiden. Dat lag helemaal aan mij. Dit jaar is er bij mij heel wat frustratie aan de oppervlakte komen borrelen. Alsof ik nu pas besefte hoe hard ik al die tijd voor anderen had geleefd. Plots begon dat te knagen. Dan zit je daar ineens met twee mensen die nog jong en zoekende zijn. Ik was bij momenten heel kinderachtig, erg ­onzeker en weer dikker.”

Het koppel begon hun relatie toen Kamal net heel wat was afgevallen en succesvol werd dankzij zijn passage in ‘De Slimste Mens’. “Ze leerde me kennen op mijn top. Tijdens ons huwelijk ben ik zowat geëvolueerd naar een dikzak die ­twijfelt over zijn carrière. Ineens had mijn vrouw een totaal andere man. Maar zij is daar fantastisch mee omgegaan. Ook nu weer steunt ze mij volop om af te vallen.” Ondanks de moeilijkheden die ze dit jaar tegenkwamen, blijft het koppel verliefd. Ze zijn gelukkig getrouwd.