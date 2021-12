Kamal Kharmach speelt vanavond dan toch eindejaarconferentie: “Zo blij, hier leef ik voor”

“Het proces dat niemand wou”: acht vrouwen getuigen na proces-De Pauw in documentai­re

In de documentaire ‘Het Proces Dat Niemand Wou’ vertellen acht vrouwen eenmalig over hun ervaring in de zaak-Bart De Pauw. Onder meer de actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert en Lize Feryn geven antwoorden op de vragen die rondgonsden, zoals ‘wat is er zo erg aan sms'jes?’, ‘waarom heb je zo lang gezwegen?’ en ‘waarom stelde je je burgerlijke partij?’. Dat kondigt de Vlaamse streamingdienst Streamz vandaag aan in een persbericht. De Pauw werkte niet mee aan het televisieprogramma.

