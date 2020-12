Kamal Kharmach over liefde en relaties: “Ik had geen religie nodig om mij van de vrouwen weg te houden. Dat deed mijn gewicht wel”

ShowbizzStand-upcomedian Kamal Kharmach (29) stapte op z'n 26ste in het huwelijksbootje, toen hij z'n toekomstige slechts zes maanden kende. “Het is snel gegaan om culturele redenen", zegt hij in het Radio 2-programma ‘De Rotonde’.

“Praten over liefde en seksualiteit, dat was een taboe bij ons thuis”, legt Kamal uit in ‘De Rotonde’. “Dat ik zou trouwen, dat stond vast voor mijn ouders, maar in afwachting daarvan was daten uit den boze. Niet dat het zo gezegd werd, maar daar kwam het op neer. Stel je een vriendin voor aan je ouders, dan is dat de vrouw waarmee je gaat trouwen.” Zelf had hij daar niet al te veel last van, zegt hij. “Dat taboe maakte voor mij niets uit. Ik woog 200 kilo. Ik had geen religie nodig om mij van de vrouwen weg te houden. Dat deed mijn gewicht wel voor mij.”

Trouwdruk

Uiteindelijk werd hij toch verliefd. En ook in zijn geval moest het snel gaan. “ Na vier maanden waren we verloofd. Na zes maanden zijn we getrouwd. Als we elkaar echt wilden leren kennen, moest ik die intentie tot trouwen laten blijken. Formeel haar hand vragen aan haar vader. Die trouwdruk zit daar echt wel achter. En ja, ik heb de regels gevolgd. Omdat we echt met elkaar wilden trouwen en omdat ik iemand ben die geen conflicten wil, die graag de mensen hun goesting doet. Ik wil geen problemen. En ik was verliefd op haar, dat was heel duidelijk. En dus als we een stap verder wilden gaan, waren de regels klaar en duidelijk.”

Spijt heeft de stand-upcomedian niet, al geeft hij toe dat het allemaal wel erg snel is gegaan. “Het nadeel is dat je nooit met elkaar hebt samengewoond, je kent elkaars gewoontes niet. Pas als je samenwoont, leer je elkaar echt kennen. Van de ene op de andere dag overstappen van daten naar de dagelijkse sleur. Het was best pittig. Heel pittig.”

Vanzelfsprekend

Daarom voerde Kamal lange gesprekken met z'n echtgenote. “We hebben echt een soort evaluatie gemaakt. Willen we dit nog wel, nu we weten wat we weten van elkaar?“, klinkt het. “Ik ben ook niet de gemakkelijkste om mee samen te leven. Ik leef voor mijn werk, ik leef om het andere mensen naar hun zin te maken, ik wil mensen laten lachen, ik ben altijd bezig, ik wil iets maken van mijn leven. Maar daardoor vergeet ik soms mijn best te doen thuis. Je neemt de ander heel snel voor vanzelfsprekend aan. Zo van ‘Zij is er, dat is prima, we zien elkaar graag en als er eens tijd is, dan doen we eens iets samen’, waardoor je eigenlijk te weinig in de relatie investeert”, legt hij uit. “En dat had ik net wel moeten doen, vooral omdat we zo snel zijn getrouwd. Ik had veel harder moeten werken aan ‘ons’ als team. Terwijl ik veel sneller teruggegaan ben naar de orde van de dag.”

“Let op, ik heb haar niet verwaarloosd, maar ik ben zeer streng voor mezelf: ik had het nog beter moeten doen, haar nog meer steunen. Maar nu gaat het gelukkig veel beter.” Met dank aan dochtertje Loubna: “Extra cement.”

