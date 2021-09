Kamal Kharmach neemt voor derde keer eindejaarsconference voor zijn rekening

Celebrities Lief Britney Spears gespot op zoek naar verlovings­ring

8:38 De kans zit er dik in dat Britney Spears (39) binnenkort in het huwelijksbootje stapt. De zangeres hintte al enkele keren dat ze graag wil trouwen en dat heeft ook haar vriend begrepen. De man is gespot terwijl hij in de juwelierswinkel aan het kijken was naar enkele verlovingsringen.