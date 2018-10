Kamal Kharmach mag van zijn vrouw niet meer in donutzaak staan: "Ze wil dat ik vermager" FV

12 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz In het VTM-programma 'Beste Kijkers' werd Kamal Kharmach (27) nog eens op pijnlijke wijze herinnerd aan z’n moeilijke relatie met de weegschaal. Ten tijde van z’n 'Slimste Mens'-deelname was Kamal na een maagoperatie 130 kilogram afgevallen. Maar daar zijn er intussen al een pak van teruggekomen.

"In deze ronde stel ik de vraag die de sprekende weegschaal van Kamal zich elke dag stelt: 'Hoe loopt dit af?'", zei Nathalie Meskens in 'Beste Kijkers'. En Ruth Beeckmans: "De donutzaak van Kamal? Ik denk dat hij er vaak zelf in staat."

Eigen donuts

Kamal kon er om lachen, maar zijn vrouw heeft hem verboden om nog in de zaak te staan. "Ze dringt er al even op aan dat ik opnieuw gewicht verlies", aldus Kamal. "Ik zeg dan altijd dat dat niet zo evident is, maar ik eet vooral te vaak van m’n eigen donuts."