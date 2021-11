Kamal Kharmach: “Ik ben benaderd door Sharia4Belgium”

“Ik weet hoe radicalisering werkt want ik ben net als mijn vrienden benaderd door Sharia4Belgium.” Dat vertelt Kamal Kharmach in Gazet van Antwerpen. De komiek presenteert dit jaar voor de derde keer de eindejaarsconference en is druk bezig met een tweede seizoen van ‘Andermans Zaken’. “We kwamen samen om te babbelen over onze religie. Stelselmatig werden die gesprekken in een bepaalde richting geduwd en werd er op ons schuldgevoel ingewerkt: ‘Het kan toch niet dat je niets voor de Syriërs doet!’ Op den duur begin je zelf zo te denken, en dan zeggen ze: ‘Je hoort niet bij deze samenleving.’ Als dat zaadje eenmaal geplant is, begint het te groeien. Net zolang tot je je eenzaam voelt, en dán staan jouw ‘beste vrienden’ voor je klaar”, zegt Kharmach.

“Ik was mondig, dus hadden ze een job als woordvoerder voor mij in gedachten”, vervolgt hij. “Maar ik ben daar niet in meegegaan omdat ik doorhad wat ze aan het doen waren. Als ze mij probeerden te overhalen om naar Syrië te gaan, dacht ik: ‘Waarom ga je zelf niet?’” In het interview vertelt Kharmach verder over het racisme dat nog steeds ingebakken zit in onze samenleving. “Ergens hoop ik dat ik dat kan omkeren, dat mensen nadat ze mij aan het werk hebben gezien, denken: ‘Die Kamal valt goed mee, dan zullen die andere Marokkanen ook wel meevallen.’ Want ik ben geen speciaal geval, nee, ik ben écht het prototype van de Antwerpse Marokkaan: ik kom uit Borgerhout, ben opgegroeid tussen de drugsdealers, vrienden van mij zijn naar Syrië vertrokken. Toch ben ik wat ik nu ben, en ik ben niet de uitzondering. Nee, dat crapuul is de uitzondering!”, besluit hij.