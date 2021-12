Kamal Kharmach fileert ‘foempe’ politici tijdens eindejaarsconference

TV VRT stelt nieuw actieplan voor: meer entertain­ment en op zoek naar opvolger voor ‘FC De Kampioenen’

De VRT gaat de komende jaren meer inzetten op creativiteit en ontspanning. Bedoeling is om meer evenwicht in het huidige programma-aanbod te brengen en zo meer aansluiting te vinden bij jongeren, kortgeschoolden en Vlamingen met een buitenlandse herkomst. Uit een grote peiling van de VRT blijkt namelijk dat maar liefst 1 op de 3 Vlamingen de VRT niet kent of niet weet dat het de openbare omroep is. VRT-topman Frederik Delaplace ziet onder meer heil in een opvolger voor de populaire reeks FC De Kampioenen en meer ontspannende formats, zo bleek bij de voorstelling van de resultaten van de peiling.

16 december