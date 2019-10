Kamagurka en Herr Seele krijgen eigen rubriek op Radio 1

TK

04 oktober 2019

09u17

Bron: VRT 0 Showbizz Vanaf zullen Kamagurka en Herr Seele regelmatig te horen zijn in het Radio 1-programma ‘Culture Club’. De twee krijgen een vaste rubriek waarin ze reflecteren op de kunst en cultuur. “Als een soort hedendaagse versie van Statler en Waldorf”, klink het in een persbericht.

Herr Seele en Kamagurka “laten zich inspireren door de culturele actualiteit om een absurde maar tegelijk zeer erudiete radioassociatie op te bouwen”, aldus de VRT. “Wat luisteraars kunnen verwachten? Interessante weetjes over kunst, aangevuld met totaal van de pot gerukte zijsprongen in de onzin.”

Het bekende duo doopte hun rubriek ‘Van Altamira tot heden en terug’: een knipoog naar het legendarische kunstgeschiedenishandboek voor leerlingen in de middelbare school. In de eerste aflevering vandaag gaan ze meteen dieper in op de tegenwoordig bedreigde kunstvorm ‘het marineschilderij’, nu het meest recente klimaatrapport ervoor waarschuwt dat ook in ons land de zeespiegel sterk zal stijgen.

‘Culture Club’, van 18 tot 20 uur op Radio 1.