Kaley Cuoco en echtgenoot Karl Cook uit elkaar na drie jaar huwelijk

“Ondanks een diepe liefde en respect voor elkaar, hebben we beseft dat onze huidige wegen ons in tegenovergestelde richtingen hebben gebracht", klonk het in de gemeenschappelijke mededeling. “We hebben zoveel van deze reis samen publiekelijk gedeeld. Dus hoewel we het liefst dit deel van ons persoonlijke leven privé willen houden, willen we onze waarheid ook niet weerhouden. Er is geen woede of vijandigheid, integendeel. We hebben deze beslissing samen genomen en hebben enorm veel respect en begrip voor elkaar. We vragen dat jullie hetzelfde doen en begrijpen dat we geen bijkomende details zullen delen."

Kaley Cuoco kreeg in 2016 een relatie met Karl Cook, een professionele ruiter. Op 30 juni 2018 stapten ze in het huwelijksbootje. Opvallend: een jaar later woonden de twee nog niet samen. “Het leven draait om balans”, liet Kaley dan ook optekenen. “Het is geweldig - we bouwen ons droomhuis, dus binnenkort gaan we samen in ons huis wonen. Maar op dit moment werkt het prima voor ons. Ik heb er geen probleem mee.” Dat was niet de eerste keer dat Cuoco in de pers over haar onorthodoxe woonsituatie vertelde. In augustus zei ze aan E! News: “We hebben een erg onconventioneel huwelijk. We spenderen veel tijd op verschillende locaties. En we zijn niet elke dag samen. Voor ons werkt dat goed.” Maar eens hun huis klaar is, komt daar verandering in: “Dan zullen we voor altijd onder hetzelfde dak wonen.”

Dat bleek helaas iets te optimistisch, nu Kaley en Karl aangekondigd hebben dat ze uit elkaar gaan. Voor Kaley was het al haar tweede huwelijk. Eerder was ze 21 maanden lang getrouwd met Ryan Sweeting. “Ik dacht echt dat ik nooit meer zou trouwen", vertelde ze toen ze haar relatie met Karl aankondigde. “Mijn ex heeft dat voor mij verpest. Ik trouwde de eerste keer met iemand die helemaal veranderde. De persoon op het einde was niet de persoon die ik had ontmoet. En dat was niet mijn fout, maar de zijne. Ik wist hoeveel ik te geven had en hoeveel ik daarvoor wilde terugkrijgen. Ik wist dat ik geduldig moest zijn. Ik moest heel wat meemaken, maar het bracht me tot bij Karl."

