Kadèr Gürbüz is happy single: “Mijn relaties zijn afgesprongen door mijn rusteloosheid” Redactie

20 maart 2019

10u00

Bron: Primo 0 Showbizz Het hield de ‘Thuis’-fans wekenlang in de ban, maar sinds vorige week weten ze eindelijk wie de aanvaller is die Karin Baert al drie keer probeerde te vermoorden. Dimitri, de vriend van Dries’ moeder, wilde de voorbije weken uit wraak het personage van Kadèr Gürbüz (49) om het hoekje helpen. Voor de actrice, die ook meespeelt in ‘Gent West’, was het een verhaallijn die ze graag speelde. ‘Ik heb veel vrienden hoor nu’, lacht ze. ‘Iedereen heeft medelijden met me.’

Kadèr wordt dit jaar vijftig. “Oh, daar geen problemen mee. Ik kijk er zelfs naar uit. Ik geniet eigenlijk van elke leeftijd. Een paar jaar voor ik dertig werd, had ik schrik van die leeftijd. Maar dertig worden zelf, vond ik uiteindelijk geweldig. En mijn veertigste verjaardag vond ik al helemaal de max. Laat maar komen: 50, 60, 70 …”

Ondertussen is de actrice al een tijdje happy single. “Ik ben blij dat ik geen kinderen moet opvoeden. Het zou niets voor mij zijn. Omdat ik te veel angst zou hebben. Pas op, ik vind kinderen nochtans geweldig. En ik vind het goed dat mensen kinderen krijgen, maar ik denk niet dat het iets voor mij zou geweest zijn. Ik zou me over alles en nog wat zorgen maken.” Dat ze niet aan kinderen denkt was geen hindernis voor haar liefdesleven. “Mijn relaties zijn afgesprongen door mijn rusteloosheid. Ik weet wel nog dat mijn tweede vriend me na een week al vroeg of ik ooit kinderen met hem wou. Ik viel bijna van mijn sus. (lacht) ‘Wat vraagt hij nu?’ dacht ik. Ik was nog maar begin de twintig. ‘Misschien ooit, maar niet vandaag’, heb ik geantwoord.”

“Elke relatie die ik gehad heb was super belangrijk in mijn leven. Ik kijk er met heel veel plezier en schoonheid op terug. Wat er ook gebeurd is. Mensen doen verkeerde dingen, ik ook. Er gebeuren dingen waar je niet mee akkoord bent, maar dat ebt na een tijd weg. Elke relatie heeft me gemaakt tot wie ik vandaag ben. Maar heb ik spijt dat ik niet bij iemand specifiek gebleven ben? Nee. Zij zijn hun weg gegaan en ik de mijne.”

Lees het volledige interview met Kadèr deze week in Primo.