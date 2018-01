Kadèr Gürbüz: "Een man die me tijdig op m’n plek zet, dát heb ik nodig"



Glenda Smits

05u00

Bron: Dag Allemaal 1 VRT Showbizz "Een datingshow met BV's, daar mogen ze me altijd voor vragen", zegt Kadèr Gürbüz (48), die sinds kort als Karin weer opgedoken is in 'Thuis'. Drie jaar is de actrice inmiddels al single, maar ze verzoent zich niet met haar vrijgezellenbestaan: "Ik weet nu dat ik verlatingsangst heb, maar dat zal me niet beletten om volop voor een nieuwe relatie te gaan", klinkt het in Dag Allemaal.

Het is de laatste tijd een komen en gaan in soap­land. Vooral in ‘Thuis’ verlaten heel wat acteurs, al dan niet vrijwillig, het schip. De normale gang van zaken voor een serie die vernieuwend en verfrissend wil blijven voor zijn kijkers, maar toch zorgt het voor heel wat gemopper bij de fans. Zeker toen ook het personage van Kadèr Gürbüz opeens in rook leek te zijn opgegaan. "Zijn we nu ook Karin kwijt?", werd er verslagen gereageerd. Maar onlangs dook Kadèr toch opnieuw op. En haar korte afwezigheid had een goeie reden. "Met de opnames voor ‘Salamander 2", ‘Gent-West’ én een theaterproductie was het allemaal wat te veel aan ’t worden’, vertelt ze. "Daarom had ik een pauze genomen bij ‘Thuis", want ik had geen zin om af te stevenen op een burn-out. Als jonge dertiger, in de periode van ‘W817’ en ‘Flikken’, heb ik daar toch wat mee geflirt. Na mijn werkdag was ik compleet leeg. Ik dacht er zelfs aan om met alles te stoppen. Maar mijn job is mijn passie. Zo ben ik nu dus te zien in ‘Salamander 2’, in het theaterstuk ‘Assisen’ en straks ook in de nieuwe serie ‘Gent West’. Leuk, zoveel werk!’"

Showbizz Levenloos

"We hebben met Kadèr afgesproken in een broodjesbar in Zwijnaarde. Ze heeft haar Engelse bulldog bij, die blijkbaar gezondheidsproblemen heeft. "Marie heeft een minder dagje, dus ik wil haar toch wat in de gaten houden", zegt Kadèr. "Vorige zomer heeft ze een aanval gehad. Op straat. Ze lag levenloos op de grond... Ik dacht dat ik haar kwijt was. Marie is er doorgekomen, maar haar karakter is wel veranderd. Ze achtervolgt me de hele tijd, ze heeft zóveel verlatingsangst.'"

