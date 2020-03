Kaat Bollen veroordeeld na klacht collega: “Omdat ik mijn sensualiteit omarm” SDE

16 maart 2020

06u55

Bron: NB 2 Showbizz Seksuologe Kaat Bollen (34) heeft een paar vervelende maanden achter de rug. Na een klacht van een collega moest ze voor de psychologencommissie verschijnen en werd ze ook effectief veroordeeld. Dat schrijft het Nieuwsblad.

“Een collega-psycholoog, die ik niet ken en me nog nooit persoonlijk aangesproken heeft, diende bij de psychologencommissie een klacht tegen me in. Hij was van mening dat ik de goede naam van psychologen in het gedrang bracht door mijn imago, mijn profiel en de foute reacties die ik bij mensen in comment sections-oproep”, vertelt Kaat Bollen in Het Nieuwsblad. “Ik haal, volgens hem, de geloofwaardigheid én waardigheid van het beroep naar beneden door mijn eigen sensualiteit te omarmen en heel af en toe een stukje huid op mijn sociale media te tonen. Of zoals hij het stelt: mijn eigen lichaam te gebruiken.”

Bollen verdedigde zichzelf voor de jury, maar werd toch veroordeeld en kreeg een officiële waarschuwing. Een harde dobber, vertelt ze: “Eerst en vooral vind ik het een oneerlijke uitspraak omdat ik deontologie ontzettend hoog in het vaandel draag en me daar ook streng aan houd. Ik ga altijd op een correcte manier met mijn cliënten om. Daarnaast voel ik me gepakt in mijn waardigheid. Ik kan het vergelijken met meisjes die op school geen korte rokjes mogen dragen omdat het verkeerde reacties zou uitlokken bij de jongens. De schuld en verantwoordelijkheid worden aan de verkeerde kant gelegd.”

Meer over Kaat Bollen