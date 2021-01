Kaat Bollen geeft titel van psycholoog terug: “Het zal me klanten kosten, maar ik wil in eer en geweten werken”

ShowbizzKaat Bollen (35) is officieel geen psychologe meer. Ze heeft besloten om haar lidmaatschap van de Psychologencommissie op te zeggen, nadat ze ook in beroep een waarschuwing en tuchtstraf kreeg van de organisatie. Daar werd klacht tegen haar ingediend door een collega, die vond dat ze met haar sexy foto’s op sociale media de goede naam van psychologen in het gedrang bracht. “Als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn, dan ben ik liever geen psycholoog”, aldus Bollen.

In maart 2020 kreeg Bollen een officiële waarschuwing van de Psychologencommissie. Een collega-psycholoog stelde een lijvig dossier samen, met foto’s waarop Kaat Bollen op haar Instagram-profiel sensueel en sexy voor de dag komt, en diende klacht in. Vooral de manier waarop Bollen ergens te velde een burleske avondshow stond te presenteren - slechts gehuld in netkousen en een behoorlijk pikant korset - was de collega-psycholoog een enorme doorn in het oog. Die outfit was de spreekwoordelijke druppel. “Hij was van mening dat ik de goede naam van psychologen in het gedrang bracht door mijn imago, mijn profiel en de foute reacties die ik bij mensen in comment sections oproep”, vertelde ze daar toen over. “Ik haal, volgens hem, de geloofwaardigheid én waardigheid van het beroep naar beneden door mijn eigen sensualiteit te omarmen en heel af en toe een stukje huid op mijn sociale media te tonen. Of zoals hij het stelt: mijn eigen lichaam te gebruiken.”

De seksuologe verdedigde zich voor de jury, maar kreeg toch een officiële waarschuwing. Ze ging daartegen in beroep. “Het is een risico, maar de klacht is oneerlijk, dus ik wilde dit doen. Voor alle vrouwen”, stelde ze. “Hoe we eruitzien of onszelf kleden, staat los van ons kunnen en los van de deontologie. Als de klacht over een man ging, dan zou er ongetwijfeld niks mee gedaan zijn.”

Kunstzinnige naaktfoto’s

Daar had de commissie helaas geen oren naar, want op kerstavond kreeg Bollen te horen dat ze ook in beroep veroordeeld werd. De officiële waarschuwing bleef van kracht én er volgde een tuchtstraf in de vorm van een schorsing, meldt Het Nieuwsblad. “De commissie verwerpt de verdediging van mevrouw Bollen en stelt dat ze zich te allen tijde bewust moet zijn van haar profilering en waardigheid, zowel in de professionele als in de privésfeer.” Daarnaast vond de commissie dat ‘reclame maken voor een pornofilm en het plaatsen van ‘kunstzinnige’ naaktfoto’s’ schadelijk is voor beroepsgenoten.

Bollen heeft nu besloten om haar titel als psychologe terug in te leveren. “Ook in beroep vindt de Psychologencommissie dat ik de waardigheid van het beroep in gedrang breng. De waarschuwing bleef dus overeind. Ik kan er niet bij. Waarom is sexy en/of vrouwelijk niet waardig?”, vraagt ze zich af op Instagram. “En sinds wanneer oordelen wij psychologen over de waardigheid van anderen? Moeten wij niet juist een open vizier hebben én authenticiteit aanmoedigen? Sinds wanneer moeten we als psychologen waardiger zijn dan anderen? Zijn we dan niet net mensen die er voor andere mensen proberen te zijn? Zit onze kracht als psycholoog niet net in het mens zijn en de ontmoeting tussen twee mensen?”

“Als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn (zelfs niet in mijn privéleven, want daar gaat dit over!) dan ben ik liever geen psycholoog. Ik heb dus besloten om mijn lidmaatschap van de Psychologencomissie op te zeggen (en dus ook mijn titel van psycholoog in te leveren). Dat doet pijn en dat is moeilijk.” In Het nieuwsblad geeft Bollen toe dat het haar klanten zal kosten. “Maar ik wil in eer en geweten kunnen werken”, klinkt het. “Gelukkig ben ik ook nog oplossingsgericht therapeut en seksuologe en kan ik dus mensen blijven bijstaan en ontmoeten. Van mens tot mens.”

