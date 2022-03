‘K3 zkt K3'-kandidate Lisa wordt zangeres van Jo Hens’ partyband: “Blij dat ik toen Karen niet heb opgevolgd”

ShowbizzBinnenkort gaat Jo Hens (33) toeren met Lisa Michels (32), die in 2015 op een haar na Karen Damen mocht opvolgen als K3’tje. In ‘Familie’ duikt z’n personage Niko met het voormalige roodharige K3'tje (Vanessa) de studio in om een nummer op te nemen. Leuk toeval voor Jo en z’n band Level Six. In een dubbelgesprek vertellen de twee over hun samenwerking, het vertrek van Gunter Levi in ‘Familie’ en het K3-avontuur van Lisa. “Het kinderentertainment heb ik achter mij gelaten. Ik sta al veel verder nu.”