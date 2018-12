K3 zijn is niet altijd even makkelijk: “Mensen verwachten dat we altijd vrolijk zijn” DBJ

27 december 2018

08u52

Bron: ANP 0 Showbizz Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Klaasje Meijer vormen al drie jaar K3. De meiden genieten volop, maar vinden het soms slopend. “Het is wel zwaarder dan ik had verwacht”, vertelt Hanne in een gesprek met het persagentschap ANP.

“Als ik vroeger naar K3 keek, dan wist ik niet dat het een echte job was”, zegt Hanne. “Je bereidt je voor en dat zijn dingen die mensen niet zien. Maar als jij op een podium staat dan heb je ook repetities gehad, dansjes moeten leren, zangles gehad, je teksten moet je kennen. Dus er gaat toch veel meer in dan je denkt.” Ook Klaasje vindt het grote aantal uren dat ze in K3 steekt “af en toe wel zwaar”. “Daarbuiten vind ik het soms lastig om ook nog een privéleven te leiden. Het heel succesvol zijn en hard gaan in je werk, maar ondertussen ook niet vergeten vrienden te onderhouden.”

Hoewel de dagen soms lang zijn, vindt Hanne het “superleuk” dat ze lid van K3 is. “Ik doe dit graag en vind het nog beter dan ik had gedacht. Maar je steekt er wel energie in, dus je bent er best moe van als je thuiskomt en dat wist ik niet.” Volgens Klaasje zijn zij en haar collega’s goed voorbereid op hun nieuwe leven. Hanne, Marthe en Klaasje kwamen in 2015 als winnaressen uit de bus van ‘K3 zoekt K3', het televisieprogramma waarmee Karen Damen, Kristel Verbeke en Josje Huisman hun opvolgsters zochten. “Er is ons heel duidelijk uitgelegd wat ons allemaal te wachten stond.”

Dwarsfluit

Ook herkend worden is soms moeilijk voor de meiden. “Daar kan je je niet echt op voorbereiden”, weet Klaasje. “Maar het hoort er wel bij en daar kies je ook een beetje voor. Ik heb als kind altijd gezegd: ik wil beroemd worden mama, ik wil op tv. Uiteindelijk moet je het er ook een beetje bij nemen.”

Dat kan lastig zijn, geeft Klaasje toe. “Maar je kan je er ook een beetje voor terugtrekken. Je kan naar huis gaan en denken: vandaag wil ik even een rustdag. Dan ga ik dwarsfluiten of doe ik andere hobby’s, dan doe ik mijn eigen ding.” Ook Hanne en Marthe laten soms dingen om even niet herkend te worden. “Soms zijn er dagen dat ik denkt: ik ga morgen naar de winkel en vandaag blijf ik gewoon thuis”, aldus Hanne. “Maar het mag natuurlijk niet zijn dat je niet meer buiten durft te komen.”

Vriendelijk reageren

Marthe mist soms de rem bij volwassenen. “Ik vind het moeilijk als volwassen mensen ons op een negatieve manier benaderen. Er is geen rem, omdat ze vinden dat wij van de mensen zijn. Hoe reageer je daar vriendelijk op? Je houdt je toch een beetje in omdat je een imago hebt.”

Ook Klaasje worstelt af en toe met de voorbeeldfunctie die ze heeft. “Ik vind het heel fijn als ik dat even kan loslaten af en toe. En dan gewoon even bij m’n familie of bij vriendinnen kan zijn om hun verhalen aan te horen. Dat vind ik altijd lekker, dan word ik even uit m’n dagelijkse ding getrokken. K3 is gewoon ons werk.”

Altijd vrolijk

“Mensen verwachten ook dat we altijd vrolijk zijn”, vertelt Klaasje. “Dat is wel een bepaalde druk die op je ligt. Maar het heeft ook heel erg te maken met hoe je je voelt. Iedereen heeft soms een minder goede dag.” Op “een goede dag” vindt de blondine het helemaal niet erg om herkend te worden. “Dan is het alleen maar heel fijn, als je een keer ergens gratis naar binnen mag is het alleen maar leuk. Het heeft twee kanten.”

Dat K3 zo’n positief imago heeft, helpt Marthe ook juist. “Ik vind het goed en leuk dat we naar de buitenwereld altijd vrolijk zijn. Dat helpt soms wel als je toch eens met je verkeerde been uit bed stapt. Dat duurt niet lang, want je kunt niet lang slechtgezind zijn. Vanaf het moment dat je kinderen tegenkomt is het over. Dat is gewoon een medicijn.”

“Die blikken van kinderen zijn altijd goed”, vult Klaasje aan. “Ze bloeien helemaal op als ze ons zien. Ik vind het mooi dat wij er in slagen kinderen te laten dromen, dat ze er helemaal van opbeuren en er echt in geloven. Zolang we dat kunnen uitstralen, dat is het belangrijkste.”