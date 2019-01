K3-zangeres Klaasje moedigt jonge fans aan om wat minder op sociale media te zitten KD

09 januari 2019

07u05 0 Showbizz Klaasje Meijer, beter bekend als de huidige blonde van K3, heeft op Instagram één van haar goede voornemens voor 2019 gedeeld. De zangeres moedigt haar vele jonge fans daarin aan om komaf te maken met FOMO, oftewel: de angst om iets te missen.

Het Nederlandse K’tje wil ‘the fear of missing out’ veranderen naar ‘the joy of missing out’. Ze citeert daarbij de Amerikaanse zakenvrouw Randi Zuckerberg, zus van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en tevens ex-medewerker van het bedrijf. Zij trekt nu ten strijde tegen die sociale media, iets wat bij Klaasje als muziek in de oren klinkt.

“Sociale media heeft de angst om iets te missen, ook wel FOMO genoemd, een werkelijk probleem gemaakt voor onze hedendaagse consumenten en merken.” De vrouw wijst daarbij op het gevaar dat depressieve gevoelens kunnen ontstaan bij de mensen die steeds weer positieve beelden en statusupdates van vrienden en beroemdheden moeten verwerken. “Sociale media doen ons denken dat iedereen een goed leven heeft, behalve wijzelf. Maar eigenlijk verkopen we onszelf.”

Klaasje, die als K3-zangeres en publiek figuur vaak de mooie momenten uit haar professionele carrière deelt, wil via sociale media nu tonen dat niet alles perfect is in andermans leven. Daarom wil ze gaan genieten van ‘the joy of missing out’ en haar jonge volgers aanzetten om hetzelfde te doen. “Het gaat om het idee dat ik nergens anders liever wil zijn dan waar ik nu ben", schrijft ze bij een foto van zichzelf waarop ze eenvoudigweg piano speelt op haar kamertje. Want wanneer ze niet op het podium of op de rode loper staat, dan is dit K3'tje ook maar een gewoon meisje dat van haar passie (muziek) haar job heeft weten maken. “Wat ik doe als ik van mijn werk terug thuis kom? Muziek spelen”, schrijft ze nog.