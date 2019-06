K3 wuift jonge reizigers uit met zomersingle ‘Jij bent mijn Gigi’ MVO

29 juni 2019

De grote vakantie is begonnen! Het ideale moment voor Hanne, Marthe en Klaasje om een aantal jonge reizigers op Brussels Airport uit te wuiven! De gelukkigen kregen een cadeautje van K3, een download-voucher voor 'Jij bent mijn Gigi' en mochten samen met K3 op de selfie! De aanwezige families die vertrekkensklaar stonden met hun ticket naar de vakantiezon waren alvast verrast en enthousiast!

Jij bent mijn Gigi’ gaat over een jongen die verliefd is op een meisje. Elke zomeravond zingt hij onder haar raam een liefdesliedje en hoopt zo haar hart te winnen. Hij is dus een hedendaagse Romeo, een verliefde Don Juan, een prettig gestoorde, jonge Gigi l’Amoroso, die door middel van een serenade zijn meisje wil vertellen hoeveel hij van haar houdt. Net zoals in alle klassieke verhalen zijn alle meisjes verliefd op hem en willen alle jongens zijn beste vriend zijn. Hoewel Gigi enkel oog heeft voor dat ene meisje, viert de hele stad feest als hij weer aan het zingen gaat!” De muziek van de single neemt je mee naar een romantische setting en barst van de zomerse vibes!

‘Jij bent mijn Gigi’ is het derde nummer (na Heyah Mama 2.0 en Land van de Regenboog) van de nieuwe cd ‘K3 Dromen’ die uitkomt op 15 november 2019.