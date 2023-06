K3 weet reeds 50.000 tickets te verkopen voor musical ‘De 3 Biggetjes’: “Komt door de volwassen fans, want de kinderen kennen het nog niet”

Celebrities “Op seksueel vlak ben ik nog lang niet uitgeblust”: deze bekende vrouwen zoeken een vakantie­lief

De zomer is gearriveerd! Dan zijn er onder ons die van zalige zomerromantiek dromen. “Een nacht vol passie met een knappe bink? Daar zeg ik geen ‘nee’ tegen”, aldus Drew Barrymore. Maar in Hollywood zijn er nog meer dames die snákken naar liefde en genegenheid. Van Kylie Jenner over Selena Gomez tot Sharon Stone: deze celebs kunnen wel een vakantielief gebruiken. En dan maar hopen dat hij ook na de zomer blijft plakken. “Ik wil niet alleen eindigen, dat wil niemand.”