K3 verbreekt opnieuw het Ultratoprecord van Clouseau KD

22 november 2019

14u33 0 Muziek Het nieuwe album van K3 verkoopt als zoete broodjes. ‘Dromen’ komt in de Ultratop nieuw binnen op nummer 1. Daarmee scoort K3 hun dertiende nummer 1-album. Het trio verbreekt zo hun eigen record, dat ze deelden met Clouseau.

Vorig jaar, in november 2018, brak K3 al eens het record van Clouseau. Ze lanceerden toen net hun album ‘Roller Disco’, waarmee ze voor de twaalfde keer nummer 1 behaalden. Met ‘Tweesprong’ kwam Clouseau onlangs weer op dezelfde hoogte. K3 stelde in die week hun nieuwe album voor, en verbreekt nu dus opnieuw het record. K3 is daarmee de groep met de meeste nummer 1-albums sinds de start van de Ultratop in 1995. Let wel, Clouseau bracht voor de start van de Ultratop al nummer 1-albums uit.