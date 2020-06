K3'tje Marthe bekent: “Mijn kerstboom staat nog altijd” MVO

22 juni 2020

07u21

Bron: Nieuwsblad 10 Showbizz Zelfs K3 kon de afgelopen maanden niet werken tijdens de lockdown. Marthe gebruikte die tijd om te relaxen, maar moet naar eigen zeggen wel iets “ergs” bekennen: “Mijn kerstboom staat nog altijd.”

Dat onthulde ze in een interview met Het Nieuwsblad Magazine. “Ik ga iets ergs zeggen: ik moet mijn kerstboom nog altijd wegdoen. De helft van de ballen is er al uit, maar de andere helft nog niet. Ik was het eigenlijk al vergeten, tot mensen tijdens het Facetimen vroegen: zeg, is dat jouw kerstboom nog altijd?” Haar collega’s Hanne en Klaasjes kwamen alvast niet meer bij van het lachen.