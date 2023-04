K3'tje Julia spot met de geruchten en DAAN blaast iedereen omver: alle covers uit de derde aflevering van ‘Liefde voor muziek’

TV“Ik ben enorm benieuwd naar de nummers die ze gekozen hebben.” In de derde aflevering van ‘Liefde voor muziek’ was het de beurt aan Joris Van Rossem (32), alias Metejoor. De Kempense zanger werd verrast, geraakt én genoot zichtbaar van alle covers. We zetten ze nog eens allemaal op een rijtje.

Stef Bos mocht de spits afbijten met zijn eigen versie van ‘Dit is wat mijn mama zei’. Met ‘Dit is wat je moet weten’ bracht hij een ode aan zijn dochter (én aan Metejoor). “Ik vind het geweldig dat je er dit van gemaakt hebt", aldus Metejoor. Ook de anderen zijn onder de indruk. “Dit komt zo hard binnen.”

“Er was één specifiek nummer waarvan we dachten ‘dat gaat het publiek niet in een K3-jasje verwachten’.” K3 koos voor ‘Kijk ons nou’, de zomerhit uit 2022 van Metejoor en de Nederlandse rapper Snelle. “We hebben de tekst een klein beetje aangepast.” Maar dat was nog niét alles. K3'tje Julia stak de draak met de roddels over haar en Metejoor. Ze zingt de tekst “Snelle is niet altijd beter, een Metejoor niet altijd heter” en wijst naar de zichtbaar verraste Metejoor.

Jaap Reesema gooide een uptempo popsausje over ‘Hoe kon ik zo dom zijn’. “Het is ook een eerbetoon aan alle mensen die achter de schermen meewerken en schrijven aan alle nummers”, aldus Jaap. Metejoor reageerde dolenthousiast. “Zo leuk dat je 5napback en Lester erbij betrekt!”

DAAN kreeg het weer voor elkaar. De zanger wist iedereen omver te blazen. Hij verraste iedereen door te kiezen voor de intro van zijn album - zijn dankwoord als het ware - en wist het om te toveren in een theatrale act. “Je bent een heel dankbaar iemand, hoor ik steeds. En toen bleek dat je je album begint met een dankwoord.” Een kans die hij niet kon laten liggen. “What the hell? Dit is ongezien”, klonk het achteraf. “Mindblowing!”

Günther Neefs koos voor het nummer ‘1 op een Miljoen’. “Ik vind het een prachtige tekst”, aldus Günther. “Ik heb in Amerika een ‘genre leren kennen qua muziek’ en vond het perfect passen bij dit nummer.” Metejoor was aangenaam verrast. “Wat een diepe en warme stem, vriend. En zo wordt het plots een country-nummer.”

Last but not least. Portland stak het nummer ‘Ze Meent Het’ in een nieuw jasje en maakte er het emotionele ‘She Really (Really) Means It’ van. “Het nummer brak het hart van mij en Sarah. Het is een van de mooiste Nederlandstalige hearbreak ballads”, verklaarde Jente. Hun performance liet niemand onberoerd. “Zonder camera’s zou ik gebleit hebben én dat doe ik niet vaak”, aldus DAAN.

Wanneer iedereen aan de beurt is geweest, is het een ‘Liefde voor muziek’-traditie dat tot slot de centrale gast een nummer naar keuze opvoert. Metejoor nam zijn zus Lisa - zijn vaste backing vocal zangeres - mee op het podium en samen zongen ze een Nederlandstalige cover van ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper, getiteld ‘Schaduw’.

