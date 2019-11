K3 stelt nieuw album voor tijdens schooltournee: "Meest persoonlijke plaat ooit" JOBG

15 november 2019

00u00 0 Muziek Ze laten meisjes kussen in hun clip en zingen over de lijdensweg van hun grootouders. Op hun nieuwste album 'Dromen' gaan de meisjes van K3 geen taboe uit de weg. "Onze meest persoonlijke plaat ooit." Gisteren stelden ze de nieuwe songs voor tijdens een tour langs Vlaamse scholen.

In een dubbeldekker waarmee koning Boudewijn ooit werd rondgereden trok K3 gisteren door Vlaanderen om hun album 'Dromen' - waarvan vóór de release al 30.000 exemplaren verkocht werden - voor te stellen. "Gezellig met z'n allen op deze bus, hé", verwelkomen Klaasje, Hanne en Marthe ons. Eerder gezellig vroeg, want de meisjes werden al om 6.30 uur bij Studio 100 verwacht. "Nu hebben jullie eens een idee van hoe onze dagen er ongeveer uitzien."

Op de planning: drie scholen (in Schoten, Sint-Niklaas en Meise), drie verrassingsoptredens van telkens drie nummers en een veelvoud aan gillende fans om te knuffelen. "Kinderen die zo uitgelaten roepen als wij aankomen, we hebben het in die vier jaar al véél meegemaakt. Toch komt dat nog altijd binnen. Ze lijken wel betoverd als ze ons zien."

Ziekte van Alzheimer

'Dromen' is geen album om bij elke track de heupen los te schudden - al staan zulke nummers er uiteraard ook op. "Het is ons meest persoonlijke album", zegt Hanne. Op 'Mijn held' bezingen de dames bijvoorbeeld hoe alzheimer een mens kan toetakelen. Klaasje verloor haar oma zeven jaar geleden aan de ziekte, een jaar later wachtte Hannes opa hetzelfde lot. "Die aftakeling is vreselijk. Je ziet steeds minder overblijven van jouw opa. Elke keer was ik teleurgesteld dat hij me niet meer kende of dat hij iets bepaalds niet meer kon doen. Ik heb daar veel verdriet om gehad, net zoals Klaasje", vertelt Hanne. "Die gevoelens zijn eens ter sprake gekomen tijdens een etentje met Miguel Wiels, Alain Vande Putte en Peter Gillis (het trio achter de K3-nummers, red.). Zo is het idee ontstaan om een liedje over ons verdriet te maken. Het is echt heel persoonlijk geworden", zegt Klaasje. Zo persoonlijk dat er tijdens de opnames heel wat traantjes zijn gevloeid. "Ik heb het speciaal voor mijn oma gezongen. Al die beelden van haar kwamen terug. Op een bepaald moment was ik volledig in tranen en kon ik zelfs niet verder zingen", vertelt Klaasje.

Jongen in jurkje

In de laatste K3-clip 'Altijd blijven dromen', die eind september verscheen, kwamen twee kussende meisjes in beeld. "Verliefde stellen heb je in verschillende soorten, dus voor ons is dat geen issue", zegt Klaasje. "Het is niet dat wij een taboe willen doorbreken, maar we willen benadrukken dat je gewoon jezelf moet zijn", vult Marthe aan. En dat kon gisteren zeker, want in het publiek stond een jongetje vrolijk mee te dansen in een K3-jurkje. "Ik denk dat veel jongens die K3 leuk vinden dat willen doen, dus waarom niet?", zegt Hanne. "Als mijn kinderen later jongens zijn en graag een kleedje aantrekken, zou ik daar niet veel achter zoeken. Laat iedereen gewoon zijn wie hij is. Op het einde van mijn tienerjaren had ik het zelf moeilijk, omdat ik vond dat ik niks kon. Als ik toen tegen mezelf had kunnen zeggen 'het komt goed, wat je ook doet', had mij dat veel deugd gedaan."

Verbouwingen

En er is ook plaats voor liefde, zowel op het album als in het echt. Na vier jaar hebben de dames bewezen dat een relatie wel degelijk te combineren valt met hun drukke agenda. Zo is Hanne net met verbouwingswerken gestart. "Jorn en ik hebben een huis gekocht. Er is nog veel werk en het is extra druk, maar ik vind het perfect zo." Het koppel is sinds vorig jaar verloofd. "Wanneer we gaan trouwen, is wél een agendakwestie. In 2020 en 2021 zal het niet meer lukken, vrees ik."

Ook Klaasje droomt ooit van een huwelijk met haar vriend Max. "Ik mag er alleen niks meer over zeggen, anders neemt de druk bij hem nog meer toe. (lacht)"

Marthe blijft als enige wat geheimzinnig over haar liefdesleven. "Ik zeg niks. Nu even alle focus op ons nieuwe album. (knipoogt)"

'Dromen' komt vandaag uit.