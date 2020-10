K3-shows niet uitgesteld, maar meteen geannuleerd: “Tickethouders krijgen hun geld terug”

Showbizz Khaila wint 44.100 euro met het geluid van Qmusic: “Het moet echt nog bezinken”

10:38 Het is zover: het geluid van Qmusic is geraden. De 21-jarige Khaila uit Poperinge mag 44.100 euro bijschrijven op haar rekening met ‘het openplooien van een plooimeter’, met dank aan een tip in de krant. Dinsdagochtend kwam ze haar cheque ophalen bij presentatoren Maarten en Dorothee, zwaar onder de indruk: “Ik kan het nog steeds niet geloven.”