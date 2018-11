K3 pikt de rijdende tribunes van ‘40-45' voor hun nieuwe show TK

02 november 2018

De maand november is een feestmaand voor K3: Hanne, Klaasje en Marthe brengen deze maand een nieuwe cd uit, en straks vieren ze ook hun derde verjaardag bij de groep. Verder bracht K3 20 jaar geleden hun allereerste single uit én straks verschijnt ook het allereerste stripverhaal van de groep. En alsof dat nog niet genoeg is, laten Hanne, Klaasje en Marthe weten dat het publiek bij hun nieuwe show in Puurs ook zal kunnen genieten van de rijdende tribunes die ze daar voor ‘40-45' gebruiken.