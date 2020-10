K3-optredens niet uitgesteld, maar meteen geannuleerd: “Tickethouders krijgen hun geld terug”

Een sterke Belg, een dure flop en goedkope puntenpak­kers: dit waren de 5 strafste figuren van de eerste Gouden Vuelta-week

15:30 De eerste week in Spanje is achter de rug. Tijd om een voorlopige balans op te maken van de Gouden Vuelta. Welke renners kleurden de eerste week? En wie is een potentieel goeie transfer voor jouw ploeg? Wij zetten de 5 opvallendste figuren op een rijtje.