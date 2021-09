K3 lanceert nu al eerste shows met nieuwe bezetting: “Ticketverkoop start morgen”

“Het is voor ons op dit moment een emotionele rollercoaster”, aldus Marthe. “We touren nog tot eind oktober met Klaasje door Nederland met de afscheidsshow en ondertussen zijn we volop bezig met ‘K2 zoekt K3'.”

“Het is voor ons een gek gevoel om nog niet te weten met wie we juist het podium zullen delen tijdens de ‘Kom Erbij Tour’”, beaamt Hanne. “Maar we zijn er gerust in dat Vlaanderen en Nederland hem of haar in de armen zullen sluiten zoals ze dat 6 jaar geleden ook met ons hebben gedaan.”