K3 laat meisjes kussen in nieuwe videoclip (en krijgt commentaar door vermoedens van plagiaat) Redactie

29 september 2019

08u35 0 Showbizz Vrijdag lanceerden de meisjes van K3 hun nieuwe single en videoclip ‘Altijd blijven dromen’. En in die clip wordt heel wat afgekust. Een piepjong koppeltje, een ouder paar, een koppel met een verschillende achtergrond én ook twee meisjes slaan aan het zoenen. “Ik kan niet beschrijven hoe gelukkig ik ben met moment 2:23”, kirt iemand in een reactie. Jawel, dat is hét moment waarop twee blonde meisjes een innige kus delen.

Het is niet de eerste keer dat de populaire meidengroep de diversiteitskaart trekt. Zo zongen ze ook al openlijk over homoseksualiteit in hun nummer ‘Prinsesje en superman’. “Soms houden prinsesjes van prinsesjes. Hier bij ons mag iedereen zijn wie ze zijn”, luidt de tekst. In ‘Altijd blijven dromen’ wordt die boodschap nu ook verzegeld met een kus. De reacties zijn positief. “Hou van die kus van die twee meiden”, reageert een fan. “Meer van zulke LGBT+ dingen.”



Wie kuste er trouwens ook al eens met een meisje? Juist, ‘I Kissed a Girl’-ster Katy Perry. En laat nu net die naam opvallend vaak in de commentaren onder de clip van K3 opduiken. Verschillende mensen merken op dat het nieuwe nummer van Klaasje, Hanne en Marthe wel héél erg lijkt op het nummer ‘Never Really Over’ van de Amerikaanse zangeres. Oordeel vooral zelf: