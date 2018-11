K3 gaat ziek meisje uit Hengelo helpen: “Dit soort ontroerende verzoeken nemen Marthe, Klaasje en Hanne altijd serieus” MVO

15 november 2018

17u24 0 Showbizz K3 gaat proberen een hartenwens van een ziek 4-jarig meisje uit Hengelo te vervullen. Alena wordt behandeld in het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Groningen en kon bij hoge uitzondering het afgelopen weekend een concert van haar drie idolen bezoeken.

Na het optreden gaf Alena een briefje aan het trio, dat zij vervolgens ook op sociale media plaatste. “Ik wil jullie vragen of jullie alsjeblieft een bezoekje willen brengen bij al mijn vriendinnetjes in het centrum, die niet zoals ik konden komen”, vraagt ze.

Een woordvoerder van Studio 100, waar K3 onder valt, laat weten dat de groep in contact treedt met Alena en gaat proberen haar hartenwens in vervulling te laten gaan. “Dit soort bijzondere en ontroerende verzoeken nemen Marthe, Klaasje en Hanne altijd serieus”, stelt hij. De foto van de oproep op Facebook is inmiddels vele honderden keren gedeeld.

K3 presenteert donderdag het nieuwe album Roller Disco in het Brabantse Gemert.