K3-film wijdt drive-incinema De Panne in: “Het is zo lang geleden dat we nog eens contact hadden met onze fans”

Hun film lag klaar voor de kerstvakantie, maar door de onverwachte sluiting van de bioscopen zagen de meisjes van K3 de langverwachte première van hun 'Dans van de Farao' in het water vallen. Drie maanden later is het wel zover. Niet in een gewone filmzaal, maar op de parking van Plopsaland. Kinepolis on Tour heeft daar immers z'n tenten - of beter gezegd: reuzenscherm - opgeslagen. Voor de inzittenden van driehonderd wagens - meteen de volledige capaciteit van de parking - dé kans om 'Dans van de Farao' als eersten te bekijken. "Natuurlijk is dit een heel andere première dan wat we oorspronkelijk voor ogen hadden", zegt Klaasje. "Maar door de sluiting van de bioscopen konden we niet anders. We hadden ook geen zin meer om te wachten: dit is gewoon zo'n leuke film. Die verdient een publiek."