K3-fan stuurde brieven naar dochters van Kristel: “Mijn kinderen zoek je niet op, dat pik ik niet” KD

06 november 2018

13u25

Bron: WTTAA 5 Showbizz Drie jaar geleden trad Kristel Verbeke (42) voor het laatst op televisie op als ‘de zwarte’ van K3. Haar periode bij de meidengroep zorgde voor veel mooie momenten met fans, maar niet iedereen wist haar grenzen te respecteren. “Een fan van mij heeft ooit een brief gestuurd naar mijn kinderen, dat vond ik erover”, getuigt het ex-K3'tje in de podcast van Alex Agnew.

Kristel was in september te gast bij de comedian in zijn podcast ‘Welcome to the AA!’. Daarin praten ze twee uur lang over het leven van de zangeres, en dus ook over haar tijd bij K3. Alex merkte op dat de meidengroep ook veel fanatieke, volwassen fans heeft. “Heb je ooit fans gehad waarbij je dacht: ‘Och nee, die weer’?”, vroeg hij. “Nee, hoor”, antwoordde de zangeres op sarcastische toon, waarna ze begon te lachen.

“Het valt heel goed mee. Er zitten geen freaks bij, dus het is niet zo dat we achtervolgd worden of een onveilig gevoel hebben. Uiteindelijk bouw je daar ook een relatie mee op”, vertelt Kristel. En die relatie is strikt professioneel. De meeste fans begrijpen dat, maar niet iedereen voelt die grens even goed aan. Dat werd ‘het zwarte K’tje’ in het verleden op een enge manier duidelijk.

“Een fan van mij heeft ooit naar mijn kinderen op kamp een brief gestuurd, dat vond ik erover. Ik heb dat toen ook gezegd: ‘Dit pik ik niet!’”, reageert het ex-K3’tje fel. “Mijn gezin en mijn kinderen zoek je niet op, dat doe je niet.” De fan begreep de boodschap gelukkig. “Uiteindelijk is het dan ook niet meer gebeurd. Ik denk dat het de kunst is om een grens te stellen en duidelijk te zijn dat ik mijn leven heb. Ik denk dat het heel moeilijk is om een vriendschap op te bouwen met iemand die naar elk optreden komt kijken.”

