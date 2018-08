K3 en De Nachtwacht krijgen een eigen stripreeks DBJ

09 augustus 2018

06u00 0 Showbizz Films en televisiereeksen hadden Marthe, Klaasje en Hanne van K3 al, maar daar komt nu ook een eigen stripreeks bij. Het eerste album verschijnt in november bij Standaard Uitgeverij, ook de Ketnetreeks De Nachtwacht krijgt een stripversie.

Het is niet de eerste stripreeks die uitkomt over de K3'tjes. Tussen 2000 en 2008 verschenen er ook al 17 stripverhalen met Karen, Kristel en Kathleen en daarop volgden er nog twee waarin Josje meespeelt. Het eerste verhaal van de nieuwe K3'tjes zal 'K3 Roller Disco' heten, net als een televisiereeks die later dit jaar ook op VTM te zien zal zijn. Dirk Stallaert, die eerder Nero, Nino, de Kiekeboes, Suske en Wiske vorm gaf, zorgt voor de tekeningen. Opvallend is dat ook Jacques Vermeire een rol speelt in de stripreeks. Zijn personage heet Marcel en zal zowel in de televisiereeks als in de stripreeks een belangrijke rol spelen.

Studio 100 laat het daar niet bij, want naast een nieuwe stripreeks van K3, krijgt ook 'De Nachtwacht' eigen strips. De Ketnetserie, die draait rond een bovennatuurlijk vriendentrio met magische krachten die wonen in het fictieve dorpje Schemermeer, wordt ook uitgegeven bij Standaard Uitgeverij. Het eerste album met de avonturen van de vampier, de weerwolf en het elfje staat gepland voor februari 2019.