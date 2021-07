K3-choreografe Axana Ceulemans in alle stilte gestopt: “Ik huiverde van mezelf, ik deed het enkel nog voor het geld”

Meer dan twintig jaar lang stond Axana aan de rechterzijde van de K3'tjes. Met haar befaamde danspasjes op ‘Alle Kleuren’, ‘Oya Lélé’ of ‘Pina Colada’ is de choreografe onrechtstreeks heel bekend in Vlaanderen. Maar twee jaar geleden besliste ze in alle stilte om een punt te zetten achter haar K3-avontuur. “Ik had al langer twijfels, want het was op. Ik had het gevoel dat ik me steeds moest heruitvinden en als ik een danspasje twee keer gebruikte dan voelde ik me daar slecht over. Wanneer ik vroeger een nieuw liedje kreeg, dan kon ik niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Maar de laatste tijd was ik meer bezig met hoeveel geld ik zou verdienen door een choreografie in elkaar te steken dan met de danspasjes zelf. Ik huiverde van mezelf dat ik zo’n dingen dacht.”