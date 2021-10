‘K2 Zoekt K3'-topfavoriet Remi in nieuwe animatiefilm 'Ron’s Gone Wrong’: “Uitdagende en mooie rol om in te spreken”

FilmOf Remi De Smet straks de opvolger wordt van Klaasje bij K3 is nog koffiedik kijken. Maar deze 19-jarige jongen, één van de topfavorieten in ‘K2 Zoekt K3', heeft nu wel al de hoofdrol beet in de Vlaamse versie van de nieuwe animatiefilm ‘Ron’s Gone Wrong’ waarin hij zijn stem verleent aan de timide Barney. En zijn vader wordt in deze prent vertolkt door Steven Van Herreweghe.

‘Ron’s Gone Wrong’ vertelt het verhaal van Barney, een ietwat schuwe jongen uit de lagere school die het moeilijk heeft om vrienden te maken. Wanneer hij van zijn vader zijn felbegeerde B-Bot cadeau krijgt, kan zijn geluk niet op. Want op de verpakking staat te lezen dat B-Bots beste vrienden zijn. Al gauw ontdekt Barney dat zijn B-Bot Ron niet als alle andere B-Bots is, met een hele hoop hilarische programmeerfoutjes die hen op een avontuurlijke zoektocht doen belanden naar de aard van ware vriendschap.

Barney wordt in deze Vlaamse versie vertolkt door Remi De Smet, de jongen die momenteel te zien is in ‘K2 Zoekt K3'. “Een Disneyfilm inspreken is voor elke stemacteur een grote eer”, zegt Remi. “Als kind liet ik me al helemaal meevoeren in die prachtige werelden die Disney creëert. Nu mag ik zelf deel uitmaken van die fantasierijke wereld en daar kan ik alleen maar volop van genieten. De rol van Barney was een uitdagende en mooie rol om in te spreken. Ik hoop dat het publiek even hard geniet van deze prachtige film als ik deed in de studio.”

Voor herhaling vatbaar

Voor deze musicalacteur is het niet de eerste keer dat hij een stemmetje inspreekt in een animatiefilm. Daarnaast speelde hij ook al Wickie de Viking en stond hij op 10-jarige leeftijd naast Jelle Cleymans en Free Souffriau in de musical ‘Robin Hood’. De papa van Barney wordt in ‘Ron’s Gone Wrong’ gespeeld door Steven Van Herreweghe. “Eindelijk mag ik een vader spelen die nog onhandiger is dan ikzelf”, grapt de presentator.

Sam De Bruyn verleent dan weer zijn stem aan de schurk van dienst: Andrew. “Bestaat er iets leukers dan de slechterik spelen? Ik denk het niet! Dat het dan ook nog eens een kwaadaardige, ondernemende CEO blijkt te zijn, past helemaal bij mijn eigen nieuwe professionele leven. Maar ik heb van het personage vooral geleerd hoe je business best níet aanpakt.” Q-dj Maarten Vancoillie kruipt dan weer in de huid van B-Bot. “Ik heb enorm genoten van de opnames voor deze film”, klinkt het. “Je speelt niet elke dag een robot. Het is een grote eer om tussen al die uitstekende acteurs te staan, en wat mij betreft voor herhaling vatbaar. En nu blijven hopen dat ik ooit een robotje zoals Ron thuis kan laten rondlopen!”

‘Ron’s Gone Wrong’ is vanaf 20 oktober te zien in de bioscoop.

