‘K2 zoekt K3'-jurylid Samantha Steenwijk en haar vrouw willen graag kinderen: “Als het bij Daisy niet lukt, proberen we het bij mij”

Showbizz“Mijn ouders vonden het best lastig, dat ik een vriendin had. Ze waren bang dat ik gekwetst zou worden door de reacties van de buitenwereld”, zegt ‘K2 Zoekt K3’-jurylid Samantha Steenwijk (35) in Dag Allemaal. Vijftien jaar later is ze nog altijd samen - en inmiddels acht jaar getrouwd - met Daisy (35), en zijn haar ouders helemaal mee. Ook ‘K2 Zoekt K3’ speelt op dat vlak een belangrijke rol, zegt Samantha.