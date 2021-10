‘K2 zoekt K3'-jurylid Gordon en vriend zijn uit elkaar: “Het is wat het is”

SHOWBIZZHet sprookje van Gordon (54) en zijn vriend Jeffrey de Visser (24) is voorbij. Na nog geen drie maanden hebben de twee een punt achter hun relatie gezet. “We wensen elkaar niets dan goeds toe.” Het koppel was nog maar juist geëmigreerd naar Dubai.

Gordon kondigde het nieuws aan op Instagram: “Helaas is ons sprookje ten einde gekomen en hebben Jeffrey en ik besloten toch ieder onze eigen weg te volgen. We hebben een geweldige tijd samen gehad en kijken daar met alle plezier op terug.”

De zanger vervolgt: “We blijven goede vrienden en wensen elkaar niets dan goeds toe! Jeffrey is inmiddels weer in Nederland en ik reis op dit moment naar Brussel voor tv-opnames. We vinden het beiden heel jammer, maar het is wat het is. Mijn avontuur in Dubai zet ik onverminderd door.”

Liefdesleven

Het liefdesleven van Gordon is op zijn minst turbulent te noemen. In 2008 strandde zijn relatie met ene Sander na twee jaar. In 2010 volgde toch een romance met de 19 jaar jongere Raoul. Het werd een knipperlichtrelatie die in 2012 stopte nadat Gordon volgens Raoul zou zijn vreemdgegaan.

Twee jaar later kwam yogaleraar Chiel in zijn leven, met wie hij een klein halfjaar samen was. Een ruzie leverde Gordon naar eigen zeggen een “relatietrauma” op. In 2017 ging ‘Goor’ voor het oog van een miljoenenpubliek op zoek naar zijn grote liefde in de RTL-show ‘Gordon gaat trouwen’. Er ontstond een overduidelijke klik met kandidaten Rogier en Manuel, maar Gordon durfde aan geen van de twee zijn jawoord te geven.

Met zijn relatie met de toenmalige arts in opleiding Kevin haalde Gordon in 2018 alle showbizzheadlines. Kevin eiste een contactverbod nadat hij beweerde te worden gestalkt door zijn ex. De rechter wees dat verbod van tafel nadat uit duizenden WhatsApp-berichten bleek dat er sprake was geweest van een “affectieve en seksuele relatie”. Gordon reageerde nadien dat hij zich “allesbehalve een winnaar” voelde. “De liefde won van de leugens. Mijn privéleven ligt op straat, en ik ben mijn liefde en vriend kwijt”, klonk het toen.

