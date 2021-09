K2 zoekt K3: “Ik heb last van hoogtevrees in de gouden box”

TV Tweede seizoen van ‘Tiger King’ komt dit jaar nog naar Netflix

23 september Goed nieuws voor fans van ‘Tiger King’, want de populaire Netflixreeks krijgt eindelijk een vervolg. Dat maakte het streamingplatform zelf bekend. Op meer details is het nog eventjes wachten, maar bij Netflix lieten ze alvast weten dat we ook in het tweede deel heel wat waanzinnige toestanden én een stevige dosis chaos mogen verwachten.