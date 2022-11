‘K2 zoekt K3’-finalistes Amy en Celester blikken 1 jaar later terug: “Achteraf gezien zijn we blij dat we niet gewonnen hebben”

ShowbitsDit weekend is het precies 1 jaar geleden dat Julia het nieuwe K3’tje werd. De opvolgster van Klaasje had even goed Amy of Celester kunnen zijn. Showbits bracht de twee finalistes van ‘K2 zoekt K3’ samen voor een terugblik. “Met Julia hebben we af en toe nog contact via Instagram, meer ook niet”, vertellen ze. Achteraf gezien is Amy zelfs blij dat ze niet gewonnen heeft en daar blijkt Karen Damen heel veel mee te maken te hebben. Bekijk het dubbelinterview met Amy en Celester in een nieuwe Showbits.