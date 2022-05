K-popster AleXa wint allereerste ‘American Song Contest’

Celebrities Pete Davidson grapt in comedyshow over Kanye West: “Hij vertelde me dat ik aids had”

Pete Davidson heeft tijdens een uitverkochte show in het The Fonda Theatre in Los Angeles een grap gemaakt over Kanye West. Pete is sinds begin april samen met Kim Kardashian, de ex van Kanye, waardoor de twee niet de beste vrienden zijn. Hij gebruikt de uitlatingen van Kanye dan ook maar al te graag in zijn show.

