Justitie op haar spannendst: deze advocatenseries blazen je omver

Er gaat niets boven een opwindende advocatenserie waarin je je helemaal kan verliezen. Daarom bundelen wij in onze Kijkgids de meest verfrissende exemplaren met uiterst pittige dialogen en verrassende plotwendingen. We volgen ex-alcoholiste Abigail Bianchi in het nieuwe ‘Family Law’ (Streamz), de ongediplomeerde maar geniale advocaat-stagiair Mike Ross in ‘Suits’ (Netflix/Prime Video) en advocaat Saul Goodman in de ‘Breaking Bad’ spin-off ‘Better Call Saul’ (Netflix).

1. ‘Family Law’ (2021) - Streamz

Deze gloednieuwe serie speelt zich af in het Canadese Vancouver en volgt advocaat Abigail Bianchi, vertolkt door actrice Jewel Staite, die eerder al te zien was in ‘Firefly’ en ‘Serenity’. Abigail herstelt van een alcoholverslaving en doet er alles aan om haar leven opnieuw op de rails te krijgen. Terwijl ze worstelt om haar carrière en gezin opnieuw samen te brengen, moet ze noodgedwongen een job aannemen bij Svensson and Associates, de firma van haar vervreemde vader. Ze oefent er voor het eerst in het familierecht en intussen maakt ze kennis met haar halfbroer en -zus die ze nog nooit eerder had ontmoet. Dat alles resulteert in een slecht functionerend familierechtkantoor dat andere families uit de problemen probeert te helpen. In mei kreeg een tweede seizoen van de Canadese reeks alvast groen licht.

2. ‘Suits’ (2011-2019) - Netflix/Prime Video

De vlijmscherpe topadvocaat Harvey Specter (Gabriel Macht) neemt de getalenteerde, maar vroegtijdige schoolverlater Mike Ross (Patrick J. Adams) aan als advocaat-stagiair. Ross heeft geen rechtendiploma, maar desondanks geeft Specter hem een kans als zijn nieuwe kompaan. De twee besluiten Ross’ gebrek aan juridische achtergrond geheim te houden en gaan aan het werk als een onverslaanbaar duo. Overheen negen seizoenen raak je ongetwijfeld verslaafd aan deze meeslepende advocatenreeks, waarin gedurende zeven seizoenen ook een rol weggelegd was voor de hertogin van Sussex, Meghan Markle.

3. ‘Goliath’ (2016-2019) - Prime Video

De aan lager wal geraakte Billy McBride was ooit een van de meest welvarende en machtige advocaten uit Los Angeles. Tot het plots grondig misliep en hij meer tijd in de bar dan in de rechtbank spendeerde. Maar op een dag komt McBride oog in oog te staan met zijn voormalige zakenpartner, in een zaak tegen zijn oud advocatenkantoor Cooperman & McBride. Billy vindt z’n passie terug en ontdekt met zijn team een verbazend complot. De hoofdrol is Billy Bob Thornton op het lijf geschreven en leverde hem dan ook een Golden Globe voor Beste Acteur in een Televisiedrama op. Maker David E. Kelly verrast met allerlei intrigerende plotwendingen.

4. ‘Better Call Saul' (2015-2020) - Netflix

In een lijstje met advocatenseries kan deze populaire spin-off van het minstens even sterke ‘Breaking Bad’ niet ontbreken. Deze prequel, die overigens voor heel wat Emmy’s genomineerd werd, vertelt het verhaal van raadsman Jimmy McGill. We zien hoe hij transformeert van een relatief onbeduidend jurist tot de omstreden advocaat Saul Goodman. De reeks werd internationaal lovend onthaald, met een speciale vermelding voor de uitmuntende acteerprestatie van hoofdrolspeler Bob Odenkirk.

5. ‘The Lawyer’ (2018-2020) - Netflix/Prime Video

Liefhebbers van Scandinavische series kunnen hun hart ophalen met deze Zweeds-Deense thrillerserie rond de veelbelovende advocaat Frank Nordling (Alexander Karim). De wereld van de jonge jurist stort in wanneer hij de waarheid achter de dood van zijn adoptieouders ontdekt. Tot zijn grote verbazing is een van zijn prominente klanten - bovendien een actief spilfiguur in het criminele milieu - bij de zaak betrokken. De begaafde advocaat en een gedreven politieagent zijn uit op wraak.

