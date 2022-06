Justin Bieber stelt nog twee shows uit door zijn strijd tegen het syndroom van Ramsay-Hunt: “Maar ik weet dat dit voorbij zal gaan”

CELEBRITIESAfgelopen vrijdag maakte Justin Bieber (28) via Instagram bekend dat zijn gezicht deels verlamd is door een zeldzame aandoening, het syndroom van Ramsay-Hunt. Amper enkele uren voor aanvang stelde de wereldberoemde zanger het begin van zijn wereldtournee uit. En ook de komende dagen zal Bieber niet te zien zijn op een podium, al is de zanger wel positief over de toekomst.

Bieber zou normaal op 13 en 14 juni optreden in Madison Square Garden, in New York, maar beide ‘Justice Tour’-shows worden uitgesteld naar een latere datum. Het nieuws van deze verplaatsingen komt er nadat de ‘Peaches’-zanger vorige week aankondigde dat hij op 7 en 8 juni, de eerste twee shows van zijn wereldtournee die plaatsvonden in Toronto, niet zou optreden zoals gepland. Ook op 10 juni was de wereldster niet in staat om op te treden in de Capital One Arena, in Washington D.C.

Positieve update

Ondanks de aanhoudende medische situatie is de 28-jarige ster vastberaden om zijn ‘Justice World Tour’ te hervatten. Dat meldt zijn tourpromotor, AEG Presents, in een verklaring: “Justin krijgt de best mogelijke medische zorg en wil de tour hervatten zodra hij en de artsen denken dat hij in staat is om door te gaan.”

Volledig scherm Justin Bieber deelde een update over zijn gezondheid in zijn Instagram-verhaal. © Instagram / Justin Bieber

In een positieve update, eerder vandaag, heeft Bieber zijn 241 miljoen Instagram-volgers verteld dat hij met de dag beter wordt. Hij schreef in zijn Instagram-verhaal: “Ik wilde delen hoe ik me voelde. Elke dag is beter en door al het ongemak heen heb ik troost gevonden bij degene die me heeft ontworpen en die me kent.” Hij vervolgde: “Dit perspectief heeft me rust gegeven tijdens deze gruwelijke storm waarmee ik te maken heb. Ik weet dat deze storm voorbij zal gaan, maar in de tussentijd is Jezus bij mij.”

