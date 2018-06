Justin Bieber lanceert nieuwe look, maar dit keer laten fans 'm niet passeren EDA

30 juni 2018

11u49

Bron: Instagram 5 Showbizz Justin Bieber (24) liet zich al meermaals met een nieuwe look opmerken, maar dit keer is het mogelijk de transformatie te veel. Fans van het eerste uur hebben er genoeg van dat de Canadese superster er als een armoedzaaier bijloopt en trekken aan de alarmbel: "Waarom wil je per sé lelijk zijn?"

'From rags to riches', luidt het spreekwoord normaal gezien. Justin Bieber lijkt de tegenovergestelde richting te nemen. In een nieuwe reeks Instagram-foto's is te zien hoe Biebs dezer dagen rondloopt als een vleesgeworden LSD-trip. Inclusief ongewassen lokken, gekke gezichtsbeharing en smakeloze kledij.

Een bericht gedeeld door Justin Bieber (@justinbieber) Een foto die is geplaatst door Justin Bieber (@justinbieber) op 29 jun 2018 om 20:07 CEST

Fans vergeven hun idool doorgaans veel, maar deze look lijkt ook voor zijn meest trouwe fans een stap te ver.

"Ga naar de kapper en scheer je gezicht. Wie is er nog tegen deze look?", reageerde één fan. Een andere vond dat Biebs er dakloos uitzag en één opperde zelfs dat ie onderstaande foto (met Post Malone) 'kon ruiken'.

Your a beautiful person Posty! Truly an honor to know you my brother! Een foto die is geplaatst door null (@justinbieber) op 29 jun 2018 om 09:54 CEST

Zijn nieuwe vlam Hailey Baldwin lijkt er echter meer dan oké mee, dat Bieber er een beetje wacky uitziet.