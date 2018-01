Justin Bieber krijgt eigen museum Fans krijgen overdaad aan curiosa: van sportschoenen tot persoonlijke brieven en onderscheidingen EDA

10u49

Doorgaans krijgen sterren pas een plekje in musea wanneer hun leven voorbij is, maar Justin Bieber (23) is nu al onderwerp van een tentoonstelling in zijn eigen geboortestad Stratford in Canada.

Het Stratford Perth Museum opent in februari 'Steps to Stardom', een tentoonstelling die draait rond superster Justin Bieber. De tentoonstelling is gemaakt met de hulp van de beroemde Canadees en zijn familie en bevat honderden items.

Biebers grootouders, Diane en Bruce Dale, speelden een grote rol in het mogelijk maken van de tentoonstelling, evenals Bieber zelf. Ze gaven spullen in bruikleen zoals een hockeytas en een jas uit de tijd dat hij ijshockey speelde bij de Stratford Warriors, hardloopschoenen, microfoons, foto's, persoonlijke brieven, diverse onderscheidingen en meer.

Justin is opgegroeid in Stratford, in het uiterste zuiden van de provincie Ontario.