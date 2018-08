Justin Bieber in Antwerpen was een stunt van Qmusic DBJ

27 augustus 2018

09u12 0 Showbizz Heisa aan het Antwerpse Hilton Hotel vorige week. Justin Bieber (24) zou samen met zijn verloofde Hailey Baldwin (21) gespot zijn door Eline De Munck. Die zag ze toevallig binnenwandelen en plaatste een filmpje op sociale media. Een week later blijkt het allemaal een stunt van Qmusic.

De verschijning van 'Justin Bieber' was een stunt van Qmusic. De radiozender kondigde vanmorgen een wedstrijd aan waarin de luisteraars moeten raden wie er in de grote jas verscholen zat: Heidi Van Tielen, Wim Oosterlinck of Sam De Bruyn.

De Canadese superster zou in Antwerpen zijn om een verlovingsring voor zijn Hailey te kopen. Het nieuws verspreidde zich als een lopende vuurtje en in een mum van tijd stonden er ook fans aan het Hilton hotel te wachten om een glimp van Bieber op te vangen.