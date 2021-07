Justin Bieber gaat hevig tekeer tegen zijn vrouw Hailey in opgedoken video

In de video in kwestie zien we Justin Bieber en zijn vrouw Hailey terwijl ze, in het gezelschap van een handjevol bodyguards, hun weg banen door een hotel in Las Vegas. De Canadese zanger had er namelijk net opgetreden in de XS nachtclub en dat samen met de Amerikaanse dj Diplo. Alleen lijkt Justin na zijn performance niet helemaal in zijn nopjes te zijn. Op de beelden is namelijk te zien hoe hij enkele bruuske handgebaren maakt richting zijn vrouw. Daarnaast lijkt het er ook sterk op dat hij tegen haar aan het roepen is.