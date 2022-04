Justin Bieber aangeklaagd voor plagiaat

Celebrities Johnny Depp vertelt in detail over geweld in relatie met Amber Heard: “Ik zag m’n vingerkoot­je eruit steken”

“Wat de uitkomst van deze rechtszaak ook zal zijn, op het moment dat de beschuldigingen geuit werden en een eigen leven gingen leiden, verloor ik.” Johnny Depp (58) was formeel tijdens z'n tweede getuigenis in de smaadzaak die hij aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (35): het essay over huiselijk geweld dat zij schreef, had z'n leven verwoest. Tijdens een bij momenten geanimeerde getuigenis vertelde de acteur over de momenten waarop zijn ex gewelddadig was tegenover hem en over het effect dat dat op hem had. “Ik smeekte, zat huilend op de grond.”

21 april